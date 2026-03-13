Бразилия намерена аннулировать визу советника Трампа
Другие
- 13 марта, 2026
- 19:44
Власти Бразилии намерены аннулировать визу советника президента США Дональда Трампа Даррена Битти.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Даррен Битти, которого недавно президент США Дональд Трамп назначил на должность старшего советника, курирует вопросы взаимодействия с Бразилией.
Ранее в тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Битти может быть запрещен въезд в страну до тех пор, пока Соединенные Штаты не восстановят визу министру здравоохранения Бразилии Александре Падилье.
Отмечается, что виза главы бразильского Минздрава была аннулирована Соединенными Штатами в прошлом году.
