Бразилия намерена аннулировать визу советника Трампа

Власти Бразилии намерены аннулировать визу советника президента США Дональда Трампа Даррена Битти.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Даррен Битти, которого недавно президент США Дональд Трамп назначил на должность старшего советника, курирует вопросы взаимодействия с Бразилией.

Ранее в тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Битти может быть запрещен въезд в страну до тех пор, пока Соединенные Штаты не восстановят визу министру здравоохранения Бразилии Александре Падилье.

Отмечается, что виза главы бразильского Минздрава была аннулирована Соединенными Штатами в прошлом году.