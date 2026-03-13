    Бразилия намерена аннулировать визу советника Трампа

    • 13 марта, 2026
    • 19:44
    Бразилия намерена аннулировать визу советника Трампа

    Власти Бразилии намерены аннулировать визу советника президента США Дональда Трампа Даррена Битти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Даррен Битти, которого недавно президент США Дональд Трамп назначил на должность старшего советника, курирует вопросы взаимодействия с Бразилией.

    Ранее в тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Битти может быть запрещен въезд в страну до тех пор, пока Соединенные Штаты не восстановят визу министру здравоохранения Бразилии Александре Падилье.

    Отмечается, что виза главы бразильского Минздрава была аннулирована Соединенными Штатами в прошлом году.

    В Греции задержан гражданин Польши по подозрению в шпионаже

    СМИ: "Формула-1" может отменить гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

    Джейхун Байрамов осудил ракетную атаку на территорию Турции

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 29 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    В Женеве принята итоговая декларация конференции о нарушении прав сикхов - ОБНОВЛЕНО

    Армения и ЕС обсудили вопросы оборонного сотрудничества

    Бразилия намерена аннулировать визу советника Трампа

    Иран атаковал военную базу США в ОАЭ

    Жозеф Аун: Ливан не получил ответа на предложение о прямых переговорах с Израилем

