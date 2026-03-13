Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 20:05
    Джейхун Байрамов осудил ракетную атаку на территорию Турции

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с безопасностью в регионе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

    Джейхун Байрамов осудил очередную ракетную атаку на территорию Турции и выразил поддержку братской стране. Министры подчеркнули, что дальнейшая эскалация военных действий может привести к нежелательным последствиям.

    В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Хакан Фидан Операция США и Израиля против Ирана
    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə növbəti raket hücumunu qınayıb
    Azerbaijan's FM Bayramov condemns missile attack on Turkish territory
    Последние новости

