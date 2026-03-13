Джейхун Байрамов осудил ракетную атаку на территорию Турции

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с безопасностью в регионе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

Джейхун Байрамов осудил очередную ракетную атаку на территорию Турции и выразил поддержку братской стране. Министры подчеркнули, что дальнейшая эскалация военных действий может привести к нежелательным последствиям.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.