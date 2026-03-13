    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti və artan gərginlik müzakirə edilib.

    C.Bayramov bu gün Türkiyə ərazisinə növbəti raket hücumunu qınayıb, qardaş ölkəyə dəstəyini ifadə edib. Hərbi eskalasiyanın daha da genişlənməsinin arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi vurğulanıb.

    Danışıq zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlərə də toxunulub.

    Джейхун Байрамов осудил ракетную атаку на территорию Турции
    Azerbaijan's FM Bayramov condemns missile attack on Turkish territory

    Son xəbərlər

    20:47

    Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıb

    Region
    20:37

    SOCAR ilə İndoneziyanın dövlət neft şirkəti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    20:34
    Foto

    Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblər

    Xarici siyasət
    20:27

    KİV: "Formula 1" Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışları ləğv edə bilər

    Formula 1
    20:23

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    20:04

    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə növbəti raket hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:03

    Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    19:59

    Jozef Aun: Livan İsraillə birbaşa danışıqlar təklifinə cavab almayıb

    Digər ölkələr
    19:59

    Fərid Sadıqlı Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti