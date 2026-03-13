    Армения и ЕС обсудили вопросы оборонного сотрудничества

    Министр обороны Армении Сурен Папикян и председатель Военного комитета Европейского союза генерал-лейтенант Шон Клэнси обсудили оборонное сотрудничество.

    Как передает Report, об этом Папикян написал на своей странице в социальных сетях.

    "Сегодня в Брюсселе я встретился с председателем Военного комитета ЕС генералом Шоном Клэнси. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся военной подготовки, учений, участия в миссиях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках сотрудничества ЕС и Армении в области безопасности и обороны",- написал он.

    При этом Папикян отметил, что стороны также затронули ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности.

    Сурен Папикян оборонное сотрудничество Шон Клэнси
    Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
