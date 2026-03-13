    Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan və Avropa İttifaqının (Aİ) Hərbi Komitəsinin sədri, general-leytenant Şon Klensi müdafiə əməkdaşlığını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə S.Papikyan öz sosial şəbəkə səhifəsində yazıb.

    "Bu gün Brüsseldə Aİ-nin Hərbi Komitəsinin sədri, general Şon Klensi ilə görüşdüm. Görüş zamanı hərbi hazırlıq, təlimlər, missiyalarda iştirak, həmçinin Aİ ilə Ermənistan arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olundu", - o vurğulayıb.

    S.Papikyan qeyd edib ki, tərəflər regional və beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı bir sıra məsələlərə də toxunublar.

    Suren Papikyan Avropa İttifaqı Müdafiə Əməkdaşlığı
    Армения и ЕС обсудили вопросы оборонного сотрудничества

