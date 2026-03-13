Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Region
- 13 mart, 2026
- 20:03
Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan və Avropa İttifaqının (Aİ) Hərbi Komitəsinin sədri, general-leytenant Şon Klensi müdafiə əməkdaşlığını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə S.Papikyan öz sosial şəbəkə səhifəsində yazıb.
"Bu gün Brüsseldə Aİ-nin Hərbi Komitəsinin sədri, general Şon Klensi ilə görüşdüm. Görüş zamanı hərbi hazırlıq, təlimlər, missiyalarda iştirak, həmçinin Aİ ilə Ermənistan arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olundu", - o vurğulayıb.
S.Papikyan qeyd edib ki, tərəflər regional və beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı bir sıra məsələlərə də toxunublar.
20:47
Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıbRegion
20:37
SOCAR ilə İndoneziyanın dövlət neft şirkəti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilibEnergetika
20:34
Foto
Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblərXarici siyasət
20:27
KİV: "Formula 1" Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışları ləğv edə bilərFormula 1
20:23
Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
20:04
Ceyhun Bayramov Türkiyəyə növbəti raket hücumunu qınayıbXarici siyasət
20:03
Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərRegion
19:59
Jozef Aun: Livan İsraillə birbaşa danışıqlar təklifinə cavab almayıbDigər ölkələr
19:59