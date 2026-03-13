Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Женеве достигнута договоренность о назначении спецдокладчиков по нарушениям прав сикхов

    Внешняя политика
    13 марта, 2026
    • 17:51
    В Женеве достигнута договоренность о назначении спецдокладчиков по нарушениям прав сикхов

    На международной конференции в Женеве достигнута договоренность о начале работы по вынесению сикхского вопроса на повестку дня ООН и ее профильных структур.

    Как сообщает Report, такое решение было принято на конференции, проведенной в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека, организованной совместно Бакинской инициативной группой (БИГ) и Sikh Federation на тему "Борьба с транснациональными репрессиями индийского правительства: сопротивление сикхов и ООН".

    Также в рамках данного мероприятия была достигнута договоренность о назначении специальных докладчиков для систематического документирования случаев нарушения прав этнических и религиозных групп в Индии и доведения этой информации до международной общественности.

    В ходе мероприятия выступили исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов, руководитель Sikh Federation Буал Мониндер, исполнительный директор организации по Соединённому Королевству Дабиндерджит Сингх, председатель медиаплатформы Sikh Network Хаткар Джасвиндер Сингх и другие. Они рассказали о транснациональном давлении и угрозах, осуществляемых индийским правительством в отношении сикхских активистов и диаспоры за рубежом, подчеркнув рост подобных случаев.

    Основная цель конференции заключалась в привлечении международного внимания к политике индийского правительства в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности к преследованиям сикхской общины, а также оценке рисков для прав человека и фундаментальных свобод.

    Участники отметили, что преследования, угрозы и нападения на руководителей сикхских организаций, активистов и членов их семей создают серьезную угрозу фундаментальным правам и свободам. Международная общественность призвана активнее реагировать, а организации по правам человека - усиливать давление на индийское правительство для выполнения им своих международных обязательств.

    Лента новостей