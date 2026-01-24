Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В ОАЭ возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и США

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 13:48
    В ОАЭ возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и США

    В столице ОАЭ Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, переговоры стартовали вчера и завершились поздно ночью.

    Согласно информации, встреча вновь проходит за закрытыми дверями, в центре обсуждений - территориальный вопрос.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что по итогам вчерашних обсуждений сторонам не удалось достичь компромисса по территориальным вопросам.

    Абу-Даби ОАЭ переговоры США Россия Украина трехсторонняя встреча российско-украинская война
    Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında üçtərəfli danışıqların ikinci günü başlayıb
    Ukraine-Russia peace talks resume in UAE

    Последние новости

    14:03

    В Казахстане определены порядок назначения и полномочия вице-президента

    В регионе
    13:58

    В Москве женщина утопила своего ребенка

    Другие страны
    13:48

    В ОАЭ возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и США

    Другие страны
    13:26

    Турция назначила лидера высокого уровня ООН по климату на COP31

    Другие страны
    13:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2026)

    Финансы
    13:06

    США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве члена-учредителя

    Другие страны
    13:05

    В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золота

    В регионе
    13:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)

    Финансы
    12:58

    НАНА инициировала исследования по эффективному использованию минеральных ресурсов

    Наука и образование
    Лента новостей