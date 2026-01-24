В Казахстане определены порядок назначения и полномочия вице-президента В регионе

В Москве женщина утопила своего ребенка Другие страны

В ОАЭ возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и США Другие страны

Турция назначила лидера высокого уровня ООН по климату на COP31 Другие страны

Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2026) Финансы

США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве члена-учредителя Другие страны

В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золота В регионе

Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026) Финансы