В ОАЭ возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и США
Другие страны
- 24 января, 2026
- 13:48
В столице ОАЭ Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, РФ и США.
Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, переговоры стартовали вчера и завершились поздно ночью.
Согласно информации, встреча вновь проходит за закрытыми дверями, в центре обсуждений - территориальный вопрос.
Ранее агентство Reuters сообщило, что по итогам вчерашних обсуждений сторонам не удалось достичь компромисса по территориальным вопросам.
