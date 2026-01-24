İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 24 yanvar, 2026
    • 13:49
    Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında üçtərəfli danışıqların ikinci günü başlayıb

    Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında üçtərəfli danışıqların ikinci günü başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sky News paylaşıb.

    Məlumata görə, görüş yenidən qapalı qapılar arxasında keçirilir, müzakirələrin mərkəzində ərazi məsələsi dayanır.

    Daha əvvəl "Reuters" agentliyi məlumat vermişdi ki, dünənki müzakirələrin nəticəsində tərəflər ərazi məsələləri üzrə kompromisə nail ola bilməyiblər.

