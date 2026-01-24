İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıb

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 18:16
    BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıb

    Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri Əbu-Dabidə keçirilən ikigünlük danışıqlar zamanı birbaşa əlaqə saxlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, tərəflər ABŞ-nin təklif etdiyi sülh sazişinin həll olunmamış elementlərinə diqqət yetiriblər.

    MƏLUMAT YENİLƏNİR...

    BƏƏ XİN Rusiya-Ukrayna Danışıqları Əbu dabi
