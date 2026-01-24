BƏƏ XİN: Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında birbaşa danışıqlar aparılıb
Digər ölkələr
- 24 yanvar, 2026
- 18:16
Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri Əbu-Dabidə keçirilən ikigünlük danışıqlar zamanı birbaşa əlaqə saxlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, tərəflər ABŞ-nin təklif etdiyi sülh sazişinin həll olunmamış elementlərinə diqqət yetiriblər.
MƏLUMAT YENİLƏNİR...
