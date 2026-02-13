Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçirilib
- 13 fevral, 2026
- 18:59
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal"la qarşılaşan UNEC kollektivi 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:23) hesablı qələbə qazanıb.
Görüş UNEC-in idman zalında baş tutub.
Ötən gün "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"i 3:1, "DH Volley" isə "Turan"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, XIII tura fevralın 17-də yekun vurulacaq.
