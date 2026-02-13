İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 19:48
    Ərdoğan İraqın Baş naziri ilə terrorizmə qarşı mübarizəni müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə İraqın Baş naziri Məhəmməd Şiə əs-Sudani arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.

    Liderlər Türkiyə ilə İraq arasındakı ikitərəfli əlaqələri, regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

    Ərdoğan Türkiyə ilə İraqın müxtəlif sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirəcəyini bildirib. O qeyd edib ki, terrorizmlə mübarizə mövzusunda əməkdaşlığı artırmaq hər iki ölkənin xeyrinədir.

