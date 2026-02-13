İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Premyer Liqada daha bir klub baş məşqçisi ilə yolları ayıra bilər

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 19:49
    Premyer Liqada daha bir klub baş məşqçisi ilə yolları ayıra bilər

    İngiltərə təmsilçisi "Brayton"un baş məşqçisi Fabian Hürtseler istefa təhlükəsi ilə üz-üzədir.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, komanda qarşıdakı oyunlarda nəticələri yaxşılaşdırmasa, alman mütəxəssis istefaya göndərilə bilər.

    Premyer Liqada ardıcıl beş oyundur qələbə qazana bilməyən "qağayılar"ın çıxışı klub rəhbərliyini narahat edir. Qarşıdakı matçların Hürtselerin gələcəyi baxımından həlledici olacağı bildirilir.

    Qeyd edək ki, bu həftə Premyer Liqada iki baş məşqçi ilə yollar ayrılıb – "Tottenhem" Tomas Franki, "Nottingem Forest" isə Şon Dayçı istefaya göndərib.

    Fabian Hürtseler ötən mövsümdən "Brayton"a rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında komanda 2024/2025 mövsümünü 8-ci pillədə başa vurub.

    Premyer Liqa Baş məşqçi Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    19:55

    Bakıda Serbiyanın Dövlətçilik Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    19:49

    Premyer Liqada daha bir klub baş məşqçisi ilə yolları ayıra bilər

    Futbol
    19:48

    Ərdoğan İraqın Baş naziri ilə terrorizmə qarşı mübarizəni müzakirə edib

    Region
    19:45

    Almaniya kansleri: Aİ Qərbi Balkan ölkələrinin inteqrasiya strategiyasını yenidən nəzərdən keçirməlidir

    Digər ölkələr
    19:38

    Paşinyan İrana rəsmi səfər edəcəyini açıqlayıb

    Region
    19:21
    Video

    İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi narkotiki Bakıda satan şəxs tutulub

    Hadisə
    19:14

    İsveç ABŞ silahlarının alınması üçün Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    18:59
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində yoxlamalar keçirilib

    Hərbi
    18:59

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti