Paşinyan İrana rəsmi səfər edəcəyini açıqlayıb
Region
- 13 fevral, 2026
- 19:38
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yaxın zamanda İrana rəsmi səfərə yollanacaq.
"Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan İrəvanda keçirilən brifinqdə bildirib.
Bununla belə, o, səfərin konkret vaxtını, eləcə də təfərrüatlarını açıqlamayıb.
