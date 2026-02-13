İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Paşinyan İrana rəsmi səfər edəcəyini açıqlayıb

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 19:38
    Paşinyan İrana rəsmi səfər edəcəyini açıqlayıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yaxın zamanda İrana rəsmi səfərə yollanacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan İrəvanda keçirilən brifinqdə bildirib.

    Bununla belə, o, səfərin konkret vaxtını, eləcə də təfərrüatlarını açıqlamayıb.

    Nikol Paşinyan Ermənistan İran
    Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО
    Pashinyan announces plans for official visit to Iran

    Son xəbərlər

    19:55

    Bakıda Serbiyanın Dövlətçilik Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    19:49

    Premyer Liqada daha bir klub baş məşqçisi ilə yolları ayıra bilər

    Futbol
    19:48

    Ərdoğan İraqın Baş naziri ilə terrorizmə qarşı mübarizəni müzakirə edib

    Region
    19:45

    Almaniya kansleri: Aİ Qərbi Balkan ölkələrinin inteqrasiya strategiyasını yenidən nəzərdən keçirməlidir

    Digər ölkələr
    19:38

    Paşinyan İrana rəsmi səfər edəcəyini açıqlayıb

    Region
    19:21
    Video

    İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi narkotiki Bakıda satan şəxs tutulub

    Hadisə
    19:14

    İsveç ABŞ silahlarının alınması üçün Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    18:59
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində yoxlamalar keçirilib

    Hərbi
    18:59

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti