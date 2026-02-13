Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время отправится с официальным визитом в Иран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил сам Пашинян на брифинге в Ереване.

При этом конкретные сроки поездки он не назвал, как и детали предстоящего визита.

Пашинян также заявил, что Армения и Иран ведут переговоры о подписании Соглашения о стратегическом партнерстве. Четкого срока подписания соглашения пока нет, добавил он.