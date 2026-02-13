Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 19:32
    Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время отправится с официальным визитом в Иран.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил сам Пашинян на брифинге в Ереване.

    При этом конкретные сроки поездки он не назвал, как и детали предстоящего визита.

    Пашинян также заявил, что Армения и Иран ведут переговоры о подписании Соглашения о стратегическом партнерстве. Четкого срока подписания соглашения пока нет, добавил он.

    Paşinyan İrana rəsmi səfər edəcəyini açıqlayıb
    Pashinyan announces plans for official visit to Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    19:44

    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:41

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    Другие
    19:39

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    19:32

    Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    19:21

    Канцлер ФРГ: Евросоюз должен пересмотреть стратегию интеграции Западных Балкан

    Другие страны
    19:14

    Тренинги для волонтеров WUF13 начнутся 16 февраля

    Внешняя политика
    18:31
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    18:30

    Швеция выделит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

    Другие страны
    18:21

    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Наука и образование
    Лента новостей