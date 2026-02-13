Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 19:32
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время отправится с официальным визитом в Иран.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил сам Пашинян на брифинге в Ереване.
При этом конкретные сроки поездки он не назвал, как и детали предстоящего визита.
Пашинян также заявил, что Армения и Иран ведут переговоры о подписании Соглашения о стратегическом партнерстве. Четкого срока подписания соглашения пока нет, добавил он.
