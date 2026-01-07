Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 23:07
    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Президент США Дональд Трамп ведет активные дискуссии со своими подчиненными относительно возможности покупки Гренландии.

    Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Президент в настоящее время активно обсуждает со своей командой по национальной безопасности данный вопрос", - указала она в ответ на соответствующий вопрос.

    На вопрос о возможности захвата Гренландии силой Ливитт заявила: "Президент не исключает никакие варианты, однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте".

    Сегодня стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе планирует встретиться с представителями властей Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. "Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения", - сказал он.

    Напомним, что Дания и Гренландия ранее запросили переговоры с США после заявлений о возможной покупке стратегически важного острова, находящегося под юрисдикцией Копенгагена.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

    Марко Рубио США Дания визит Белый дом Гренландия

    Последние новости

    23:56

    Минфин Нахчывана раскрыл бюджетные показатели на 2026 год

    Финансы
    23:47

    Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти

    Другие страны
    23:43
    Фото

    Турция и Малайзия провели 1-е заседание Совета стратегического сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:34

    Трамп: Предприятия ВПК США производят оружие слишком медленно

    Другие страны
    23:16

    При столкновениях в Алеппо погибли пять человек, более 30 пострадали

    Другие страны
    23:07

    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Другие страны
    22:50

    СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭ

    Футбол
    22:44

    Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к Гренландии

    Другие страны
    22:36
    Фото

    На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    Лента новостей