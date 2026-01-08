İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ağ Ev: Tramp komandası ilə Qrenlandiyanın satın alınmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 00:58
    Ağ Ev: Tramp komandası ilə Qrenlandiyanın satın alınmasını müzakirə edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qrenlandiyanın satın alınması imkanları üzrə öz komandası ilə bağlı fəal müzakirələr aparır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Prezident hazırda bu məsələni milli təhlükəsizlik komandası ilə fəal şəkildə müzakirə edir", – o, müvafiq suala cavabında qeyd edib.

    Qrenlandiyanın güc yolu ilə ələ keçirilməsi ehtimalı barədə suala cavabında Livitt deyib ki, Tramp heç bir variantı istisna etmir, lakin diplomatiya onun üçün həmişə birinci yerdədir.

    Bu arada məlum olub ki, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio gələn həftə Danimarka hakimiyyətinin nümayəndələri ilə Qrenlandiya ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etmək üçün görüşməyi planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, aparıcı Avropa dövlətlərinin və Kanadanın liderləri Donald Trampın bu ərazini ələ keçirməklə bağlı növbəti təhdidlərindən sonra Qrenlandiyaya dəstək ifadə edərək bildiriblər ki, Arktika adası onun xalqına məxsusdur.

    Son günlər Donald Tramp dəfələrlə Qrenlandiya üzərində nəzarət qurmaq istəyini bəyan edib. Tramp adanın ABŞ-nin hərbi strategiyası üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirir və Danimarkanı müdafiə üçün yetərli tədbirlər görmədiyini iddia edir. Dünyanın ən böyük adası sayılan Qrenlandiya NATO-nun müstəqil üzvü deyil, lakin Danimarkanın Qərb alyansındakı üzvlüyü çərçivəsində müdafiə olunur.

    Danimarka Qrenlandiya ABŞ Kerolayn Levitt
    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Son xəbərlər

    01:19

    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda mübarizəni dayandırıb

    Komanda
    01:16

    "Barselona" "Atletik"i məğlub edərək İspaniya Superkubokunun finalına çıxıb

    Futbol
    01:07
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Hay kimliyi və "Erməni məsələsi"nin 200 illik kökü

    Daxili siyasət
    00:58

    Ağ Ev: Tramp komandası ilə Qrenlandiyanın satın alınmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    00:30

    Hələbdə toqquşmalar zamanı beş nəfər ölüb, 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    00:17

    Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında yanğınlar qeydə alınıb

    Hadisə
    23:57

    "Karvan" musiqi qrupunun təsisçisi Sevinc Kərimova vəfat edib

    İncəsənət
    23:45

    Ursula fon der Lyayen: Qanun gücdən üstündür, bu, Qrenlandiyaya da aiddir

    Digər ölkələr
    23:32

    Salyanda yol qəzasında xəsarət alanların son durumları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti