    Трамп: Предприятия ВПК США производят оружие слишком медленно

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 23:34
    Трамп: Предприятия ВПК США производят оружие слишком медленно

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предприятия американского ВПК производят оружие слишком медленно.

    Как передает Report, соответствующий пост размещен на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

    Он отметил, что запретит выплату дивидендов и выкуп акций американских заводов ВПК, потому что оборонные предприятия медленно производят военную технику и не обеспечивают ее обслуживание должным образом.

    "Кроме того, размеры зарплат топ-менеджеров в оборонной промышленности являются непомерными и неоправданными, учитывая как медленно эти компании поставляют жизненно важное оборудование нашим вооруженным силам и союзникам. <...> С этого момента эти руководители должны строить новые и современные производственные предприятия, как для поставки и обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей будущего военного оборудования. До тех пор ни одному топ-менеджеру не должно быть позволено зарабатывать более 5 миллионов долларов", - написал Трамп.

    Дональд Трамп военная промышленность США

