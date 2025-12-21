В Хырдалане три человека отравились угарным газом

На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о гражданах, оказавшихся в безвыходном положении за закрытой дверью жилого дома по адресу: улица Мамеда Амина Расулзаде, города Хырдалан (Абшеронский район).

Как сообщили Report в МЧС, на место были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска.

Отметим, что при оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что Г. Алиева (1940 г.р.), Дж. Хасанова (1979 г.р.) и И. Мехдиев (2013 г.р.) долгое время не отвечали на телефонные звонки, что вызвало подозрения о возможной чрезвычайной ситуации.

В результате оперативной спасательной операции, проведенной спасателями, дверь квартиры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного жилого дома, была вскрыта с помощью специальных инструментов.

Гражданам, которые изначально были обнаружены без сознания из-за отравления угарным газом, была оказана первая помощь, и их немедленно госпитализировали.