В Хырдалане три человека отравились угарным газом
- 21 декабря, 2025
- 23:26
На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о гражданах, оказавшихся в безвыходном положении за закрытой дверью жилого дома по адресу: улица Мамеда Амина Расулзаде, города Хырдалан (Абшеронский район).
Как сообщили Report в МЧС, на место были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска.
Отметим, что при оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что Г. Алиева (1940 г.р.), Дж. Хасанова (1979 г.р.) и И. Мехдиев (2013 г.р.) долгое время не отвечали на телефонные звонки, что вызвало подозрения о возможной чрезвычайной ситуации.
В результате оперативной спасательной операции, проведенной спасателями, дверь квартиры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного жилого дома, была вскрыта с помощью специальных инструментов.
Гражданам, которые изначально были обнаружены без сознания из-за отравления угарным газом, была оказана первая помощь, и их немедленно госпитализировали.