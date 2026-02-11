Министр: План действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" построен на четырех столпах

Единый план действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" основан на четырех ключевых направлениях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на сегодняшнем совещании под председательством президента Ильхама Алиева по единому плану действий.

По его словам, с учетом мировой практики, текущей ситуации в стране и новых вызовов подготовлен первоначальный план, направленный на ускорение технологического развития.

"Этот план действий построен на четырех столпах: первый - цифровизация и ускорение цифровой трансформации. Второе - искусственный интеллект и широкое внедрение решений на его основе в государственных учреждениях и частных компаниях. Третий - инновационная экосистема. Если мы правильно проводим цифровизацию, если у нас есть решения на базе искусственного интеллекта, мы должны создать инновационную экосистему в таких условиях, чтобы частные компании могли создавать вокруг нее добавленную стоимость. И после создания всего этого и перехода в виртуальную среду, нашим основным вызовом будет кибербезопасность", - отметил он.

Он добавил, что реализация этих направлений опирается на четыре базовых фактора: "Первое - человеческий капитал, второе - обновление и расширение существующей инфраструктуры, третье - приведение нашего законодательства в соответствие с современными требованиями, и четвертое - гибкость управленческих процессов".