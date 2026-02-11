Азербайджан намерен увеличить стоимость экспорта ИКТ-продукции как минимум в 10 раз

Азербайджан ставит цель увеличить стоимость экспорта продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как минимум в десять раз.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", которое сегодня прошло под председательством президента Ильхама Алиева.

"После того как был взят курс на развитие инновационной экосистемы, нашей главной целью является доведение создаваемой в этой сфере добавленной стоимости до максимального уровня. В 2022 году при непосредственном участии и контроле президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой была принята законодательная норма о предоставлении особого режима компаниям, работающим в IT-сфере. В результате число компаний-резидентов технопарков достигло примерно 165.

Из них 10 - иностранные компании, и создаваемый ими доход составляет около 1 млрд манатов. Однако мы считаем, что это не отражает потенциала нашей страны. Главный показатель для нас - экспорт. К сожалению, сейчас он находится примерно на уровне 100 млн долларов. Мы считаем, что если будут реализованы меры, предусмотренные Планом действий, то сможем довести этот показатель до 1 млрд и даже выше", - отметил министр.