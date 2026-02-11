Пашинян: Срок работы Армянской АЭС продлят до 2046 года

Срок эксплуатации Армянской АЭС в Мецаморе продлят до 2046 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте страны.

"После нынешнего цикла продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, предстоит продлить еще на 10 лет, т.е. до 2046 года. В течение этого времени нужно принять решение по поводу новой станции", - добавил Пашинян.

В 2023 году "Росатом Сервис" и ЗАО "Армянская АЭС" подписали соглашение о продлении срока эксплуатации АЭС до 2036 года. Работы по повторному продлению срока эксплуатации станции уже в процессе.