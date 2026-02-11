Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq
Region
- 11 fevral, 2026
- 18:15
Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının (AES) istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatında bildirib.
"Ermənistan AES-in istismar müddəti 2036-cı ilə qədər uzadıldıqdan sonra daha 10 il, yəni 2046-cı ilə qədər uzadılmalıdır. Bu müddət ərzində yeni stansiya ilə bağlı qərar qəbul edilməlidir", - Paşinyan əlavə edib.
2023-cü ildə "Rosatom Servis" və "Ermənistan AES" QSC AES-in istismar müddətinin 2036-cı ilə qədər uzadılmasına dair saziş imzalayıb. Stansiyanın istismar müddətinin yenidən uzadılması üzrə işlər başlayıb.
Son xəbərlər
18:37
Foto
Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıbMədəniyyət siyasəti
18:31
Foto
Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilibSağlamlıq
18:29
Foto
Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
18:26
Foto
Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edibBiznes
18:26
Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölübDigər ölkələr
18:22
"OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıbEnergetika
18:20
Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edibFərdi
18:15
Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaqRegion
18:12