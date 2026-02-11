İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 18:15
    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının (AES) istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatında bildirib.

    "Ermənistan AES-in istismar müddəti 2036-cı ilə qədər uzadıldıqdan sonra daha 10 il, yəni 2046-cı ilə qədər uzadılmalıdır. Bu müddət ərzində yeni stansiya ilə bağlı qərar qəbul edilməlidir", - Paşinyan əlavə edib.

    2023-cü ildə "Rosatom Servis" və "Ermənistan AES" QSC AES-in istismar müddətinin 2036-cı ilə qədər uzadılmasına dair saziş imzalayıb. Stansiyanın istismar müddətinin yenidən uzadılması üzrə işlər başlayıb.

    Ermənistan atom elektrik stansiyası Nikol Paşnyan
