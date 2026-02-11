Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Рашад Набиев: К 2030 году ИИ создаст добавленную стоимость в $16 трлн

    ИКТ
    • 11 февраля, 2026
    • 17:51
    Рашад Набиев: К 2030 году ИИ создаст добавленную стоимость в $16 трлн

    Ожидается, что к 2030 году искусственный интеллект создаст в мире добавленную стоимость примерно на 16 трлн долларов США.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", которое сегодня прошло под председательством президента Ильхама Алиева.

    "Уже сейчас цифровая экономика в мире начинает превосходить традиционную", - отметил он.

    По словам министра, в последние годы в Азербайджане добавленная стоимость в этих сферах демонстрирует устойчивый рост: "В прошлом году рост в транспортном секторе составил 5%, в сфере ИКТ - около 8,5%".

    единый план действий Новая цифровая архитектура Азербайджана Рашад Набиев искуственный интеллект
    Rəşad Nəbiyev: "2030-cu ilə qədər süni intellekt 16 trilyon dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq"
