Рашад Набиев: К 2030 году ИИ создаст добавленную стоимость в $16 трлн

Ожидается, что к 2030 году искусственный интеллект создаст в мире добавленную стоимость примерно на 16 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", которое сегодня прошло под председательством президента Ильхама Алиева.

"Уже сейчас цифровая экономика в мире начинает превосходить традиционную", - отметил он.

По словам министра, в последние годы в Азербайджане добавленная стоимость в этих сферах демонстрирует устойчивый рост: "В прошлом году рост в транспортном секторе составил 5%, в сфере ИКТ - около 8,5%".