    Rəşad Nəbiyev: "2030-cu ilə qədər süni intellekt 16 trilyon dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq"

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 17:24
    Rəşad Nəbiyev: 2030-cu ilə qədər süni intellekt 16 trilyon dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq

    2030-cu ilə qədər süni intellektin dünyada yaradacağı əlavə dəyərin təxminən 16 trilyon ABŞ dolları olacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu gün keçirilmiş "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə bildirib.

    "Artıq dünyada rəqəmsal iqtisadiyyat ənənəvi iqtisadiyyatı üstələməkdədir", - deyə o qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, son illər Azərbaycanda bu sahələrdə yaradılan əlavə dəyər davamlı olaraq artmaqdadır: "Ötən il ölkəmizdə nəqliyyat sahəsində artım 5 %, İKT sahəsində təxminən 8,5 % olub".

    Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası Rəşad Nəbiyev süni intellekt
    Рашад Набиев: К 2030 году ИИ создаст добавленную стоимость в $16 трлн

