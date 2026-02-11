Rütte ABŞ müdafiə nazirinin Brüsseldəki görüşdə iştirak etməməsini mənfi siqnal hesab etmir
NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ABŞ müdafiə naziri Pit Heqsetin fevralın 12-də Brüsseldə keçiriləcək Alyans ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündə iştirak etməyəcəyini mənfi siqnal hesab etmir.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Rütte bu barədə bu gün Belçika paytaxtında keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, bu, Heqsetin buraxdığı artıq ikinci blok üzvlərinin builki görüşüdür.
NATO Baş katibi Pentaqon rəhbərinin Brüsseldəki görüşlərdə iştirak etməməsini Alyansa və onun digər iştirakçılarına "marağın olmaması" kimi qiymətləndirməyin nə dərəcədə doğru olduğu barədə sualı cavablandırarkən deyib: "Mənim ABŞ-nin ali rəhbərliyi – Ağ Ev, Pentaqon, Dövlət Departamenti ilə müzakirələrim, təmaslarım əvvəlki kimi intensivdir".
Rüttenin fikrincə, dünya fövqəldövləti kimi ABŞ üçün NATO vacib olaraq qalır, buna görə də görüşdə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin ikinci şəxsinin iştirakı tamamilə məqbuldur.
"Elbric Kolbi (ABŞ müdafiə nazirinin müavini və ABŞ Təhlükəsizlik Strategiyasının müəllifi) çox hörmətli şəxsdir. O, nazir müavinidir və siyasətə cavabdehdir. Son 18 ay ərzində biz yaxın və yaxşı dost olmuşuq. Ona görə də mən çox şadam ki, o, burada olacaq və biz onunla ünsiyyət qura biləcəyik", - Rütte bildirib.