Генсек НАТО не считает "негативным сигналом" отсутствие Хегсета на встрече в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает "негативным сигналом" тот факт, что глава Министерства войны США Пит Хегсет не будет участвовать во встрече глав оборонных ведомств стран Альянса, которая состоится в Брюсселе 12 февраля.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в бельгийской столице.

При этом следует отметить, что это уже вторая встреча членов блока в этом году, которую пропускает Хегсет.

"Мои дискуссии, контакты с высшим руководством США – Белым домом, Пентагоном, Госдепартаментом, такие же интенсивные, как раньше", – заявил генсек НАТО, отвечая на вопрос, стоит ли расценивать отсутствие главы Пентагона на встречах в Брюсселе как "отсутствие интереса" к Альянсу и другим его участникам.

По мнению Рютте, для США, как мировой супердержавы, НАТО остается важным, поэтому участие во встрече второго лица в американском оборонном ведомстве вполне допустимо.

"Элбридж Колби (замминистра войны США и автор Стратегии безопасности США) – очень важный человек. Он является заместителем министра и отвечает за политику (ведомства - ред.). За последние 18 месяцев мы стали близкими, добрыми друзьями. Поэтому я очень рад, что он будет здесь, и мы сможем пообщаться с ним", – заявил Рютте.