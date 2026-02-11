Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıb
Fərdi
- 11 fevral, 2026
- 21:38
Çinli snoubordçu Lü Tsyayuy XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı uğursuz enişdən sonra xəstəxanaya çatdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, idmançı halfpayp üzrə ikinci təsnifat yürüşü zamanı yıxılıb və başı ilə rampaya çırpılıb. O, hadisədən sonra bir neçə dəqiqə hərəkətsiz qalıb.
Məlumata görə, ilkin tibbi müayinələr boyun fəqərələri nahiyəsində ciddi zədənin olma ehtimalının aşağı olduğunu göstərib.
Qeyd edək ki, Lü Tsyayuyun 33 yaşı var. O, 2018-ci il Qış Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısıdır. Çinli idmançı həmçinin 2009-cu ildə dünya çempionu adını qazanıb.
Son xəbərlər
21:52
Foto
"Kəpəz"in rəsmiləri, baş məşqçisi və kapitanı Veysəl Rzayevin səhhəti ilə maraqlanıblarFutbol
21:50
Azərbaycan və Sloveniya qarşılıqlı ticarət həcminin artımını qeyd ediblərXarici siyasət
21:38
Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıbFərdi
21:35
Gəncədə qadın övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina edibHadisə
21:26
Foto
Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədibHadisə
21:02
"Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcəkFutbol
21:00
Foto
Bakıda Litvanın müstəqilliyinin bərpasının 108-ci ildönümü qeyd edilibXarici siyasət
20:54
İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulubDigər ölkələr
20:44
Foto