    Fərdi
    • 11 fevral, 2026
    • 21:38
    Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıb

    Çinli snoubordçu Lü Tsyayuy XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı uğursuz enişdən sonra xəstəxanaya çatdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, idmançı halfpayp üzrə ikinci təsnifat yürüşü zamanı yıxılıb və başı ilə rampaya çırpılıb. O, hadisədən sonra bir neçə dəqiqə hərəkətsiz qalıb.

    Məlumata görə, ilkin tibbi müayinələr boyun fəqərələri nahiyəsində ciddi zədənin olma ehtimalının aşağı olduğunu göstərib.

    Qeyd edək ki, Lü Tsyayuyun 33 yaşı var. O, 2018-ci il Qış Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısıdır. Çinli idmançı həmçinin 2009-cu ildə dünya çempionu adını qazanıb.

