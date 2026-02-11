"Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək
- 11 fevral, 2026
- 21:02
"Barselona"nın hücumçusu Markus Reşford İspaniya Kral Kubokunun yarımfinal mərhələsində "Atletiko"ya qarşı keçiriləcək oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ingilis futbolçu zədə səbəbindən qarşıdakı görüşü buraxacaq.
Qeyd edək ki, yarımfinal matçı fevralın 12-də Madriddə keçiriləcək.
Reşford ötən tur La Liqada "Malyorka"ya qarşı baş tutan və "Barselona"nın 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan oyunda zərbə alıb.
