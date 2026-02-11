İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 21:02
    Barselonanın hücumçusu Atletikoya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

    "Barselona"nın hücumçusu Markus Reşford İspaniya Kral Kubokunun yarımfinal mərhələsində "Atletiko"ya qarşı keçiriləcək oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ingilis futbolçu zədə səbəbindən qarşıdakı görüşü buraxacaq.

    Qeyd edək ki, yarımfinal matçı fevralın 12-də Madriddə keçiriləcək.

    Reşford ötən tur La Liqada "Malyorka"ya qarşı baş tutan və "Barselona"nın 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan oyunda zərbə alıb.

    Futbol İspaniya kuboku Markus Reşford
    Нападающий "Барселоны" пропустит матч против "Атлетико"

    Son xəbərlər

    21:38

    Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıb

    Fərdi
    21:35

    Gəncədə qadın övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina edib

    Hadisə
    21:26
    Foto

    Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədib

    Hadisə
    21:02

    "Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

    Futbol
    21:00
    Foto

    Bakıda Litvanın müstəqilliyinin bərpasının 108-ci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    20:54

    İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub

    Digər ölkələr
    20:44
    Foto

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib

    Fərdi
    20:44

    Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Rütte ABŞ müdafiə nazirinin Brüsseldəki görüşdə iştirak etməməsini mənfi siqnal hesab etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti