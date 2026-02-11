Нападающий "Барселоны" пропустит матч против "Атлетико"

Нападающий "Барселоны" Маркус Рашфорд не сможет сыграть в полуфинальном матче Кубка Испании против "Атлетико".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба, английский футболист пропустит предстоящую встречу из-за ранее полученной им травмы.

Отмечается, что полуфинальная игра состоится 12 февраля в Мадриде. Рашфорд получил травму в игре предыдущего тура Ла Лиги против "Мальорки", которая завершилась победой "Барселоны" со счетом 3:0.