Нападающий "Барселоны" пропустит матч против "Атлетико"
Футбол
- 11 февраля, 2026
- 21:29
Нападающий "Барселоны" Маркус Рашфорд не сможет сыграть в полуфинальном матче Кубка Испании против "Атлетико".
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба, английский футболист пропустит предстоящую встречу из-за ранее полученной им травмы.
Отмечается, что полуфинальная игра состоится 12 февраля в Мадриде. Рашфорд получил травму в игре предыдущего тура Ла Лиги против "Мальорки", которая завершилась победой "Барселоны" со счетом 3:0.
