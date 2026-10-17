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    Зеленский: Европейские страны разрабатывают альтернативы Starlink

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 17:20
    Зеленский: Европейские страны разрабатывают альтернативы Starlink

    Европейские страны активизировали разработку альтернатив системе спутниковой связи Starlink после введения ограничений на ее работу в Украине.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, ограничения скорости работы терминалов Starlink продемонстрировали европейским государствам зависимость от решений США в сфере спутниковой связи.

    Зеленский отметил, что Вашингтон имеет возможность ограничивать работу системы независимо от существующих соглашений и контрактов, что создает риски для безопасности стран, использующих эту технологию.

    "Вся Европа увидела, что из Соединенных Штатов Америки можно регулировать, независимо от договоренностей и контрактов, можно ограничивать скорость Starlink", - заявил он.

    Президент Украины подчеркнул, что европейские государства уже работают над созданием собственных аналогов Starlink, однако не уточнил, какие именно страны участвуют в разработках и на какой стадии находятся проекты.

    При этом Зеленский выразил уверенность в успешной реализации этих инициатив.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Спутниковый интернет Starlink
    Zelenski: Avropa ölkələri "Starlink"ə alternativlər hazırlayırlar
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