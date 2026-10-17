Зеленский: Европейские страны разрабатывают альтернативы Starlink

Европейские страны активизировали разработку альтернатив системе спутниковой связи Starlink после введения ограничений на ее работу в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ограничения скорости работы терминалов Starlink продемонстрировали европейским государствам зависимость от решений США в сфере спутниковой связи.

Зеленский отметил, что Вашингтон имеет возможность ограничивать работу системы независимо от существующих соглашений и контрактов, что создает риски для безопасности стран, использующих эту технологию.

"Вся Европа увидела, что из Соединенных Штатов Америки можно регулировать, независимо от договоренностей и контрактов, можно ограничивать скорость Starlink", - заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что европейские государства уже работают над созданием собственных аналогов Starlink, однако не уточнил, какие именно страны участвуют в разработках и на какой стадии находятся проекты.

При этом Зеленский выразил уверенность в успешной реализации этих инициатив.