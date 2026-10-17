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    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 17:48
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии

    В Тбилиси состоялась презентация книги "Факторы, влияющие на освоение родного языка учениками азербайджаноязычных школ Грузии" директора организации "Маариф", доктора философии по экономике Айгюль Исаевой.

    Как передает грузинское бюро Report, издание основано на научных исследованиях. В нем рассматриваются преподавание родного языка в азербайджаноязычных школах Грузии, факторы, влияющие на освоение учениками азербайджанского языка, а также вопросы его сохранения и передачи будущим поколениям.

    По словам автора, наряду с сокращением числа азербайджаноязычных школ в Грузии существуют серьезные проблемы и в преподавании родного языка. Она отметила, что прекращение в 2006 году приема студентов на специальность "Азербайджанский язык и литература" в Государственном университете Ильи негативно сказалось на подготовке квалифицированных кадров.

    Среди основных факторов, затрудняющих освоение азербайджанского языка, Исаева назвала сокращение часов уроков родного языка, отмену выпускного экзамена, ошибки в переводах учебников и нехватку квалифицированных учителей.

    На презентации выступили советник посольства Азербайджана в Грузии по вопросам образования Фуад Чирагов и советник посольства Турции в Тбилиси по вопросам образования Юксель Кара.

    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии

    Посольство Азербайджана Азербайджанский язык Грузия
    Фото
    Tbilisidə azərbaycandilli məktəblərdə ana dilinin tədrisinə həsr olunmuş kitab təqdim edilib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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