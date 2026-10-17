Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 17:32
    В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ

    Развитие искусственного интеллекта (ИИ) при определенных условиях может обеспечить рост экономики США почти на 50% к 2030 году, увеличив объем ВВП страны до $44 трлн.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил сооснователь американской компании Anthropic Джек Кларк в ходе выступления на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке.

    По его словам, такой прогноз составлен одной из внутренних моделей Anthropic и предполагает дальнейшее совершенствование технологий ИИ, которые уже способствуют ускорению научных исследований.

    "Я понимаю, что это звучит совершенно неправдоподобно", - отметил Кларк, комментируя возможность увеличения ВВП США с нынешних чуть более $30 трлн до $44 трлн.

    При этом он предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет серьезные риски, включая возможность использования технологии для создания биологического и кибероружия.

    "В ближайшие годы темпы прогресса не только в области искусственного интеллекта, но и науки в целом ускорятся. Это принесет огромное богатство, но потенциально и серьезные угрозы", - заявил сооснователь Anthropic.

    Кларк призвал государства к международному сотрудничеству для разработки строгих правил регулирования ИИ, подчеркнув, что на принятие необходимых мер остается лишь несколько лет.

    Он также признал, что внедрение искусственного интеллекта уже приводит к сокращению рабочих мест в отдельных сферах, однако одновременно открывает новые возможности для занятости, прежде всего в научных исследованиях.

    Anthropic Искусственный интеллект (ИИ) Международный валютный фонд (МВФ)
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    AI rapidly improving, could vastly boost US GDP, Anthropic's Clark tells policymakers
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    20:22
    МВД Турции исключило сделки и уступки в отношении РКК
    В регионе
    20:06
    Во Франции протестующие ворвались в здание мэрии Лилля и устроили погром
    Другие страны
    19:44
    Фото
    Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детей
    Внутренняя политика
    19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
    В регионе
    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    Лента новостей