    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 21:26
    Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvar rayonlarında ciddi fəsadlar törədib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, yağan qarın ağırlığına tab gətirməyən onlarla ağac sınıb. Həmçinin bəzi yerlərdə elektrik və internet xətləri qırılıb.

    Hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən fəsadların aradan qaldırılması və kommunikasiya xətlərinin bərpası istiqamətində işlər aparılır. Bölgədə qar dayansa da, şaxtalı hava şəraiti davam edir.

    Qeyd edək ki, rayon ərazisində qarın hündürlüyü 40, dağlıq ərazilərdə isə 60 santimetri ötüb.

    Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədib

