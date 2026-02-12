İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin rəsmisi QHT-ləri WUF13-də aktiv iştiraka çağırıb

    Daxili siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 09:56
    QHT-lər WUF13-də aktiv iştirak etməlidirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin aparat rəhbərinin müavini Gülşən Rzayeva QHT-lər üçün təşkil edilmiş "Davamlı şəhərsalmada vətəndaş cəmiyyətinin rolu" mövzusunda WUF13 üzrə təlimdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, forumda yerli iştirakçılıq çox önəmlidir:

    "Hər birimiz WUF13-də aktiv iştirak etməliyik. Orada çoxsaylı tədbirlər keçiriləcək, önəmli məsələlərin müzakirəsi baş tutacaq. Qonaqlarla birgə bizim də yerli iştirakçılığımız böyük önəm daşıyır. QHT-ləri forumda aktiv iştiraka səsləyirik".

    Xatırladaq ki, bu il mayın 17-22-də Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) keçiriləcək.

