Гюльшан Рзаева: НПО должны принять активное участие в WUF13
Внутренняя политика
- 12 февраля, 2026
- 10:19
Неправительственные организации должны принять активное участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Азербайджане 17–22 мая текущего года.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева в ходе тренинга "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве", организованного для представителей НПО.
По ее словам, участие в форуме имеет особое значение.
"Каждый из нас должен активно включиться в работу WUF13. В рамках форума запланировано множество мероприятий, состоятся обсуждения актуальных и важных вопросов. Мы призываем НПО к активному участию в форуме", - подчеркнула она.
