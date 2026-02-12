Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Гюльшан Рзаева: НПО должны принять активное участие в WUF13

    Внутренняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 10:19
    Неправительственные организации должны принять активное участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Азербайджане 17–22 мая текущего года.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева в ходе тренинга "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве", организованного для представителей НПО.

    По ее словам, участие в форуме имеет особое значение.

    "Каждый из нас должен активно включиться в работу WUF13. В рамках форума запланировано множество мероприятий, состоятся обсуждения актуальных и важных вопросов. Мы призываем НПО к активному участию в форуме", - подчеркнула она.

    Гюльшан Рзаева WUF13 Всемирный форум городов
    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin rəsmisi QHT-ləri WUF13-də aktiv iştiraka çağırıb
    Deputy National Coordinator calls on Azerbaijani NGOs to engage actively in WUF13
