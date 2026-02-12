"Expressbank" Quba-Xaçmaz regionundakı sahibkarlar üçün "Maliyyə savadlığı" təlimi keçirib
- 12 fevral, 2026
- 10:12
"Expressbank" ASC Xaçmaz KOB evinin dəstəyi ilə Quba-Xaçmaz Regional İnkişaf Mərkəzində mikro sahibkarlar üçün maliyyə savadlılığı mövzusunda təlim təşkil edib.
Təlim zamanı "Expressbank"ın Biznes Bankçılıq Departamentinin Mikro kreditlər şöbəsinin rəhbəri Yaşar Cabarov iştirakçılara biznesin maliyyə idarəetməsi, kredit müraciətlərinin təhlili və banklarla düzgün kommunikasiya qurulması barədə geniş məlumat verib. Təlim proqramı çərçivəsində mikro sahibkarlar üçün aşağıdakı vacib mövzular əhatə olunub:
· Maliyyə planlaması: Gəlir və xərclərin effektiv idarə olunması;
· Büdcə idarəçiliyi və maliyyə intizamı
· Yığım mədəniyyətinin biznesin dayanıqlılığındakı rolu;
· İnvestisiya strategiyası
· Bank məhsulları: Biznesin genişləndirilməsi üçün mikro kreditlər və xüsusi şərtlər;
· Kredit mədəniyyəti və düzgün borclanma;
· Rəqəmsal bankçılıq: Vaxta qənaət edən və biznes proseslərini asanlaşdıran onlayn həllər.
İnteraktiv formatda keçən görüşdə sahibkarların sualları cavablandırılıb və real biznes keysləri əsasında praktiki tövsiyələr verilib.
Tədbirin sonunda çıxış edən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə regional koordinator Azər Pənahov regionda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən bəhs edib. O, bu növ maarifləndirici təlimlərin sahibkarların gələcək fəaliyyətlərindəki rolunu yüksək qiymətləndirərək, KOB evlərinin hər zaman biznes nümayəndələrinə dəstək olduğunu və banklarla bu cür əməkdaşlıqların böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.
"Expressbank" regionlarda kiçik və orta biznesin inkişafına töhfə vermək məqsədilə maarifləndirmə missiyasını gələcəkdə də davam etdirməyi planlaşdırır.
