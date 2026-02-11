Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сильный снегопад привел к серьезным последствиям в Джалилабаде и Билясуваре

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 21:38
    Сильный снегопад привел к серьезным последствиям в Джалилабаде и Билясуваре

    Сильный снегопад вызвал серьезные последствия в Джалилабадском и Билясуварском районах.

    Как сообщает муганское бюро Report, десятки деревьев сломались под тяжестью выпавшего снега. Кроме того, в некоторых местах повреждены линии электропередачи и интернет-коммуникации.

    В настоящее время соответствующие службы ведут работы по устранению последствий и восстановлению коммуникационных линий. Несмотря на прекращение снегопада, в регионе сохраняется морозная погода.

    Отметим, что высота снежного покрова на территории районов превысила 40 см, а в горных районах - 60 см.

    снегопад Джалилабад Билясувар деревья
    Фото
    Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:02

    Писториус: Украине требуется €60 млрд иностранной поддержки

    Другие страны
    21:48

    Министр энергетики США прибыл с визитом в Венесуэлу

    Другие страны
    21:38
    Фото

    Сильный снегопад привел к серьезным последствиям в Джалилабаде и Билясуваре

    Происшествия
    21:29

    Нападающий "Барселоны" пропустит матч против "Атлетико"

    Футбол
    21:16

    Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговли

    Внешняя политика
    21:01
    Фото

    Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:47

    Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    20:44

    Израиль присоединился к Совету мира

    Другие страны
    20:42
    Фото

    Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве

    В регионе
    Лента новостей