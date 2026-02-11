Сильный снегопад привел к серьезным последствиям в Джалилабаде и Билясуваре
Происшествия
- 11 февраля, 2026
- 21:38
Сильный снегопад вызвал серьезные последствия в Джалилабадском и Билясуварском районах.
Как сообщает муганское бюро Report, десятки деревьев сломались под тяжестью выпавшего снега. Кроме того, в некоторых местах повреждены линии электропередачи и интернет-коммуникации.
В настоящее время соответствующие службы ведут работы по устранению последствий и восстановлению коммуникационных линий. Несмотря на прекращение снегопада, в регионе сохраняется морозная погода.
Отметим, что высота снежного покрова на территории районов превысила 40 см, а в горных районах - 60 см.
