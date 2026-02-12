İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    BMT rəsmisi: Azərbaycanın WUF13-ə böyük maraq göstərməsi göz önündədir

    Daxili siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 10:10
    BMT rəsmisi: Azərbaycanın WUF13-ə böyük maraq göstərməsi göz önündədir

    Azərbaycan hökumətinin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyasına (WUF13) böyük maraq göstərməsi göz önündədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramının Ölkə Ofisinin rəhbəri Anna Soave QHT-lər üçün təşkil edilmiş "Davamlı şəhərsalmada vətəndaş cəmiyyətinin rolu" mövzusunda WUF13 üzrə təlimdə çıxışı zamanı deyib.

    BMT rəsmisi qeyd edib ki, hazırda Bakıda WUF13 üçün intensiv hazırlıq işləri gedir:

    "WUF13 Azərbaycanda iz qoymalıdır. Burada iştirakçı sayından daha önəmli məqam güclü tərəfdaşlıqlar, peşəkar şəbəkələşmədir".

    A.Soave həmçinin əlavə edib ki, artıq Azərbaycan QHT-lərindən 90 istiqamət üzrə təklif qəbul edilib:

    "Qlobal miqyasda isə ümumilikdə 1400 təklif təqdim olunub və onlardan 350-si seçiləcək. Seçilməyən təkliflər üçün də alternativ iştirak imkanları yaradılacaq. Onlar dəyirmi masalarda iştirak edə biləcək, fikir mübadiləsi aparacaq".

    Xatırladaq ki, WUF13 bu il mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək.

    WUF13 BMT Anna Soave QHT
    В UN-Habitat оценили подготовку Азербайджана к WUF13 в Баку
    Azerbaijan shows strong interest in WUF13 session

    Son xəbərlər

    11:25

    Faktiki hava açıqlanıb

    Ekologiya
    11:23

    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Region
    11:22

    AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər verib

    Maliyyə
    11:22

    Dövlət Xidməti İnsan Resurslarının İntelektual qiymətləndirmə Sistemini tətbiq edib

    İKT
    11:21

    "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri bu gün, saat 12:00-da satışa çıxacaq

    Futbol
    11:16

    Həftəsonu 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:15
    Foto

    "Trendyolmilla" ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası

    Biznes
    11:14

    "Turan Tovuz" Kurban Berdıyevin 4 oyunluq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    11:11

    Cey Di Vens Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti