В UN-Habitat оценили подготовку Азербайджана к WUF13 в Баку

Для WUF13 в Баку ключевым станет формирование партнерств и профессиональных сетей, а не количество участников.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Странового офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анна Соаве на тренинге для НПО на тему "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве".

По ее словам, правительство Азербайджана демонстрирует значительный интерес к WUF13 и в настоящее время в Баку ведется интенсивная подготовка к форуму.

"WUF13 должен оставить заметный след в Азербайджане. Важнее не количество участников, а формирование прочных партнерств и профессиональных сетей", - подчеркнула представитель ООН.

Анна Соаве отметила, что от азербайджанских НПО уже получены предложения по 90 различным направлениям: "В глобальном масштабе подано около 1 400 заявок, из которых будут отобраны 350. Для тех, чьи инициативы не пройдут отбор, предусмотрены альтернативные форматы участия, включая круглые столы и дискуссионные площадки".

Напомним, что 13-я сессии Всемирного форума городов (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.