Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В UN-Habitat оценили подготовку Азербайджана к WUF13 в Баку

    Внутренняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 10:43
    В UN-Habitat оценили подготовку Азербайджана к WUF13 в Баку

    Для WUF13 в Баку ключевым станет формирование партнерств и профессиональных сетей, а не количество участников.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава Странового офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анна Соаве на тренинге для НПО на тему "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве".

    По ее словам, правительство Азербайджана демонстрирует значительный интерес к WUF13 и в настоящее время в Баку ведется интенсивная подготовка к форуму.

    "WUF13 должен оставить заметный след в Азербайджане. Важнее не количество участников, а формирование прочных партнерств и профессиональных сетей", - подчеркнула представитель ООН.

    Анна Соаве отметила, что от азербайджанских НПО уже получены предложения по 90 различным направлениям: "В глобальном масштабе подано около 1 400 заявок, из которых будут отобраны 350. Для тех, чьи инициативы не пройдут отбор, предусмотрены альтернативные форматы участия, включая круглые столы и дискуссионные площадки".

    Напомним, что 13-я сессии Всемирного форума городов (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.

    WUF13 Всемирный форум городов Анна Соаве гражданское общество
    BMT rəsmisi: Azərbaycanın WUF13-ə böyük maraq göstərməsi göz önündədir
    Azerbaijan shows strong interest in WUF13 session
    Ты - Король

    Последние новости

    11:12

    На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена Маматалиева

    В регионе
    11:08

    Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита на Южный Кавказ

    Внешняя политика
    11:05

    Объединенная служба водоснабжения крупных городов выбирает аудитора

    Финансы
    11:04

    Судно "Гафур Мамедов" успешно завершило первый рейс после ремонта

    Инфраструктура
    11:04

    В Удмуртии задержан подозреваемый в попытке совершить теракт в отделе полиции

    В регионе
    10:48
    Фото

    Азербайджан и Болгария расширяют культурно-гуманитарные связи

    Инфраструктура
    10:43

    В UN-Habitat оценили подготовку Азербайджана к WUF13 в Баку

    Внутренняя политика
    10:42

    С 1 июля парламент Казахстана сложит полномочия в случае принятия новой Конституции

    В регионе
    10:38

    Глава МИД Турции: Военная интервенция США вряд ли приведет к смене власти в Иране

    Другие страны
    Лента новостей