    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 10:22
    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti auditor seçir

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər Xidmətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Moskva prospekti, 67 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 19-da, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "SR Audit Solutions" MMC olub. Şirkətə 90 min manat ödənilib.

