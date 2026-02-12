İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti auditor seçir
Maliyyə
- 12 fevral, 2026
- 10:22
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər Xidmətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Moskva prospekti, 67 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 19-da, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "SR Audit Solutions" MMC olub. Şirkətə 90 min manat ödənilib.
Son xəbərlər
11:28
Rusiyada terror aktı törətməyə cəhddə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbRegion
11:25
Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:23
Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilərRegion
11:22
AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər veribMaliyyə
11:22
Dövlət Xidməti İnsan Resurslarının İntelektual qiymətləndirmə Sistemini tətbiq edibİKT
11:21
"Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri bu gün, saat 12:00-da satışa çıxacaqFutbol
11:16
Həftəsonu 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcəkElm və təhsil
11:15
Foto
"Trendyolmilla" ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyasıBiznes
11:14