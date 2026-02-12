Объединенная служба водоснабжения крупных городов выбирает аудитора

Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана объявила открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 19 февраля по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 67.

Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 19 февраля в 17:00.

В прошлом году победителем этого тендера стало ООО SR Audit Solutions. Компании было выплачено 90 тыс. манатов.