    Объединенная служба водоснабжения крупных городов выбирает аудитора

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 11:05
    Объединенная служба водоснабжения крупных городов выбирает аудитора

    Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана объявила открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.

    Претенденты могут подать свои предложения до 19 февраля по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 67.

    Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 19 февраля в 17:00.

    В прошлом году победителем этого тендера стало ООО SR Audit Solutions. Компании было выплачено 90 тыс. манатов.

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti auditor seçir
    Лента новостей