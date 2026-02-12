Объединенная служба водоснабжения крупных городов выбирает аудитора
Финансы
- 12 февраля, 2026
- 11:05
Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана объявила открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 350 манатов.
Претенденты могут подать свои предложения до 19 февраля по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Московский проспект, 67.
Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 19 февраля в 17:00.
В прошлом году победителем этого тендера стало ООО SR Audit Solutions. Компании было выплачено 90 тыс. манатов.
