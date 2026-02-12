İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Fərdi
    • 12 fevral, 2026
    • 10:22
    Bakıda 2011-2012-ci il təvəllüdlü atletlər arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək

    Bakı Atletika Mərkəzində 2011-2012-ci il təvəllüdlü atletlərin iştirakı ilə qapalı məkanda ölkə birinciliyi təşkil olunacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından bildirilib.

    Proqrama əsasən idmançılar müxtəlif məsafələrə qaçış, hündürlüyə tullanma, nüvə itələmə, uzunluğa tullanma və estafet növlərində qüvvələrini sınayacaqlar.

    Qeyd edək ki, yarış Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə fevralın 13-14-də keçiriləcək.

    Azərbaycan Atletika Federasiyası ölkə birinciliyi Bakı Atletika Mərkəzi

