Bakıda 2011-2012-ci il təvəllüdlü atletlər arasında ölkə birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 12 fevral, 2026
- 10:22
Bakı Atletika Mərkəzində 2011-2012-ci il təvəllüdlü atletlərin iştirakı ilə qapalı məkanda ölkə birinciliyi təşkil olunacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından bildirilib.
Proqrama əsasən idmançılar müxtəlif məsafələrə qaçış, hündürlüyə tullanma, nüvə itələmə, uzunluğa tullanma və estafet növlərində qüvvələrini sınayacaqlar.
Qeyd edək ki, yarış Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə fevralın 13-14-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
11:25
Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:23
Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilərRegion
11:22
AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər veribMaliyyə
11:22
Dövlət Xidməti İnsan Resurslarının İntelektual qiymətləndirmə Sistemini tətbiq edibİKT
11:21
"Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri bu gün, saat 12:00-da satışa çıxacaqFutbol
11:16
Həftəsonu 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcəkElm və təhsil
11:15
Foto
"Trendyolmilla" ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyasıBiznes
11:14
"Turan Tovuz" Kurban Berdıyevin 4 oyunluq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcəkFutbol
11:11