Gəncədə qadın övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina edib
Hadisə
- 11 fevral, 2026
- 21:35
Gəncə şəhərində qadın öz övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina etdiyini bildirib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə 2 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasına bir qadın yaxınlaşaraq qız övladından imtina etdiyini, tibb müəssisənin əməkdaşlarından onu körpələr evinə verilməsini istəyib və daha sonra ərazidən uzaqlaşıb.
Hazırda uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib və vəziyyəti normaldır.
Məsələ ilə bağlı polisə məlumat verilib.
