    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib

    Fərdi
    • 11 fevral, 2026
    • 20:44
    Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib.

    Qız boksçular arasında U-19 Azərbaycan çempionatında daha iki çəkidə yarımfinalçıların adlarına aydınlıq gəlib.

    Oğlan boksçuların mübarizəsində isə 60 kq və 65 kq-da 1/8, 70 kq-da 1/4 finalçılar müəyyənləşib.

    7 gün davam edəcək yarışın 4-cü günündə 49 görüş olacaq. Bakı Boks Mərkəzində keçirilən çempionatda döyüşlər saat 12:00-da başlanacaq.

    Qeyd edək ki, yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.

    U-19 Azərbaycan çempionatı

    11 fevral

    Qızlar

    51 kq

    1/4 final

    Laləzar Muradova (Şabran) – Aytən Musayeva ("Berzloy" İK) – 3:2

    Ruqiyyə Məmmədli ("AZSport" BK) – Aylin Hüseynli (888 BK) – birinci qalib gəlib

    Əminə Tağı (DİN İC) – Mələk Abbasova ("Turan-Qovlar" BİK) – birinci qalib gəlib

    54 kq

    Elmira Kamalova (RKİM) – Zəhra Səlimzadə ("Abşeron" BK) – ikinci qalib gəlib

    Zəhra Məmmədova (RİM-1) – Nuray Mikayılova (Mingəçevir) – birinci qalib gəlib

    Türkan Nəcəfova ("Roman" İK) – Aylin Nəcəfova ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib

    Nərmin Pirməmmədova (Qazax) – Aysu Mikayılova (Sumqayıt) – 0:5

    Oğlanlar

    1/16 final

    60 kq

    Sübhan Babayev (RİM-1) – Sadiq Cəbrayılov ("Zərbə" BİK) – birinci qalib gəlib

    Məhəmməd İmaməliyev (Astara) – Emil Hümbətzadə ("Roman" İK) – 5:0

    Musa Şəkərov (Şirvan) – Əli Məmmədov (AzTU) – birinci qalib gəlib

    Əli Həsənov (Lənkəran) – Ramal Zeynallı – ikinci qalib gəlib

    Əli Baxışov ("Dəmir Yumruq" BİK) – Məhəmmədəli Mirzəyev (MOİK) – birinci qalib gəlib

    Fikrət Abbaslı (Naxçıvan MR) – İsgəndər Şükürov ("Qəbələ" İK) – birinci qalib gəlib

    Səid Aslanov (Gəncə) – Şəmistan Həsənli ("Olimp 2018" İK) – 5:0

    Baqir Əmirxanlı ("Neftçi" İK) – Şaiq Abbasov (DİN İC) – birinci qalib gəlib

    Ömər Xasiyev ("AZSport" BK) – Əflatun İsmiyev (Sumqayıt) – ikinci qalib gəlib

    Onur Zamanlı (Naxçıvan MR) – Ələkbər Əliyev ("Arena" İK) – ikinci qalib gəlib

    Vaqif Paşayev (UGM-7) – Yusif Bəylərov (Quba) – 5:0

    Bahadur Nağılı (MOİK) – Tunar Məmmədov (Gəncə) – 0:5

    Toğrul Quliyev ("Qızıl əlcək" İK) – Hüseyn Abdulmanaflı ("Arena" İK) – birinci qalib gəlib

    Nursultan Soltanlı (AHİTA) – Hüseyn Hüseynov (Sumqayıt) – 5:0

    Elgün Abbaslı ("Neftçi" İK) – Sənan Axundov (Salyan) – birinci qalib gəlib

    Mehdi Tağıyev (UGİM-1) – Raul Heydərli ("Neftçi" İK) – 0:5

    65 kq

    Şahin Aslanov (UGM-7) – İbrahim İsmayılov ("Qızıl əlcək" İK) – 5:0

    Elxan Əlizadə (MOİK) – Ümid Qurbanov (Lənkəran) – birinci qalib gəlib

    Yusif İsmayılov (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – Nəbi Quliyev (Mingəçevir) – ikinci qalib gəlib

    Kənan Qasımov (Göygöl) – Nihat Ağayev ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib

    Haqverdi Həsənov ("Neftçi" İK) – Mehdi Fərəcov (UGİM-1) – 5:0

    Saleh Sədiyev (888 BK) – Dəniz Mirağayev (UGİM-1) – 0:5

    Kənan Məmmədli (DİN İC) – Vəli İbrahimli ("Abşeron" İK) – birinci qalib gəlib

    Yusif Ağayev (Astara) – Təşkilat Quliyev (Sumqayıt) – ikinci qalib gəlib

    Vüsal Xəlilov (RİM-1) – Ümid Səfərli ("Cəsur" İK) – birinci qalib gəlib

    Nicat Həsənov (Ağcabədi) – Elcan İsgəndərli ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib gəlib

    Onur Əlizadə ("Berzloy" İK) – Rəvan Niftiyev (Şirvan) – birinci qalib gəlib

    Məhəmmədəli Məmmədli (Tərtər) – Aqşin Əhmədov (Quba) – birinci qalib gəlib

    Nihat İmanzadə ("Qələbə2020" İK) – İslam Tağıyev ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib

    Ruhin Səfərov (Naxçıvan MR) – Ümid Cəfərov (KNOUT) – birinci qalib gəlib

    Tamerlan Əlimzanov (MOİK) – Ümid Qazıyev (Naxçıvan MR) – birinci qalib gəlib

    Arif Musayev (UGM-13) – Turqay Rəhimli (Gəncə) – 0:5

    1/8 final

    70 kq

    Teymur İsmayılov (AzTU) – Dəniz Zeynalov ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib gəlib

    Nurlan Süleymanov ("Abşeron" BK) – Malik İsayev (Salyan) – birinci qalib gəlib

    Seydəmir Quliyev (RİM-1) – Elmir Həşimov ("Arena" İK) – birinci qalib gəlib

    Adil Zalov ("Qızıl əlcək" İK) – Zaur Quluzadə ("Şamaxı Uğur" BK) – birinci qalib gəlib

    Rza Rzayev (Gəncə) – Sultan Muradov (Quba) – birinci qalib gəlib

    Raul Əsədullayev (Lənkəran) – Murad Məmmədov (MOİK) – 5:0

    Zəkəriyyə Rəhimov (MOİK) – Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – ikinci qalib gəlib

    Şaiq Abdullayev (DİN İC) – Valeh Eyvazlı ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib gəlib

    boks Azərbaycan çempionatı Gənc boksçular

