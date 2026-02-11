Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib
Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, yarışın üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib.
Qız boksçular arasında U-19 Azərbaycan çempionatında daha iki çəkidə yarımfinalçıların adlarına aydınlıq gəlib.
Oğlan boksçuların mübarizəsində isə 60 kq və 65 kq-da 1/8, 70 kq-da 1/4 finalçılar müəyyənləşib.
7 gün davam edəcək yarışın 4-cü günündə 49 görüş olacaq. Bakı Boks Mərkəzində keçirilən çempionatda döyüşlər saat 12:00-da başlanacaq.
Qeyd edək ki, yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.
U-19 Azərbaycan çempionatı
11 fevral
Qızlar
51 kq
1/4 final
Laləzar Muradova (Şabran) – Aytən Musayeva ("Berzloy" İK) – 3:2
Ruqiyyə Məmmədli ("AZSport" BK) – Aylin Hüseynli (888 BK) – birinci qalib gəlib
Əminə Tağı (DİN İC) – Mələk Abbasova ("Turan-Qovlar" BİK) – birinci qalib gəlib
54 kq
Elmira Kamalova (RKİM) – Zəhra Səlimzadə ("Abşeron" BK) – ikinci qalib gəlib
Zəhra Məmmədova (RİM-1) – Nuray Mikayılova (Mingəçevir) – birinci qalib gəlib
Türkan Nəcəfova ("Roman" İK) – Aylin Nəcəfova ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib
Nərmin Pirməmmədova (Qazax) – Aysu Mikayılova (Sumqayıt) – 0:5
Oğlanlar
1/16 final
60 kq
Sübhan Babayev (RİM-1) – Sadiq Cəbrayılov ("Zərbə" BİK) – birinci qalib gəlib
Məhəmməd İmaməliyev (Astara) – Emil Hümbətzadə ("Roman" İK) – 5:0
Musa Şəkərov (Şirvan) – Əli Məmmədov (AzTU) – birinci qalib gəlib
Əli Həsənov (Lənkəran) – Ramal Zeynallı – ikinci qalib gəlib
Əli Baxışov ("Dəmir Yumruq" BİK) – Məhəmmədəli Mirzəyev (MOİK) – birinci qalib gəlib
Fikrət Abbaslı (Naxçıvan MR) – İsgəndər Şükürov ("Qəbələ" İK) – birinci qalib gəlib
Səid Aslanov (Gəncə) – Şəmistan Həsənli ("Olimp 2018" İK) – 5:0
Baqir Əmirxanlı ("Neftçi" İK) – Şaiq Abbasov (DİN İC) – birinci qalib gəlib
Ömər Xasiyev ("AZSport" BK) – Əflatun İsmiyev (Sumqayıt) – ikinci qalib gəlib
Onur Zamanlı (Naxçıvan MR) – Ələkbər Əliyev ("Arena" İK) – ikinci qalib gəlib
Vaqif Paşayev (UGM-7) – Yusif Bəylərov (Quba) – 5:0
Bahadur Nağılı (MOİK) – Tunar Məmmədov (Gəncə) – 0:5
Toğrul Quliyev ("Qızıl əlcək" İK) – Hüseyn Abdulmanaflı ("Arena" İK) – birinci qalib gəlib
Nursultan Soltanlı (AHİTA) – Hüseyn Hüseynov (Sumqayıt) – 5:0
Elgün Abbaslı ("Neftçi" İK) – Sənan Axundov (Salyan) – birinci qalib gəlib
Mehdi Tağıyev (UGİM-1) – Raul Heydərli ("Neftçi" İK) – 0:5
65 kq
Şahin Aslanov (UGM-7) – İbrahim İsmayılov ("Qızıl əlcək" İK) – 5:0
Elxan Əlizadə (MOİK) – Ümid Qurbanov (Lənkəran) – birinci qalib gəlib
Yusif İsmayılov (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – Nəbi Quliyev (Mingəçevir) – ikinci qalib gəlib
Kənan Qasımov (Göygöl) – Nihat Ağayev ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib
Haqverdi Həsənov ("Neftçi" İK) – Mehdi Fərəcov (UGİM-1) – 5:0
Saleh Sədiyev (888 BK) – Dəniz Mirağayev (UGİM-1) – 0:5
Kənan Məmmədli (DİN İC) – Vəli İbrahimli ("Abşeron" İK) – birinci qalib gəlib
Yusif Ağayev (Astara) – Təşkilat Quliyev (Sumqayıt) – ikinci qalib gəlib
Vüsal Xəlilov (RİM-1) – Ümid Səfərli ("Cəsur" İK) – birinci qalib gəlib
Nicat Həsənov (Ağcabədi) – Elcan İsgəndərli ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib gəlib
Onur Əlizadə ("Berzloy" İK) – Rəvan Niftiyev (Şirvan) – birinci qalib gəlib
Məhəmmədəli Məmmədli (Tərtər) – Aqşin Əhmədov (Quba) – birinci qalib gəlib
Nihat İmanzadə ("Qələbə2020" İK) – İslam Tağıyev ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib
Ruhin Səfərov (Naxçıvan MR) – Ümid Cəfərov (KNOUT) – birinci qalib gəlib
Tamerlan Əlimzanov (MOİK) – Ümid Qazıyev (Naxçıvan MR) – birinci qalib gəlib
Arif Musayev (UGM-13) – Turqay Rəhimli (Gəncə) – 0:5
1/8 final
70 kq
Teymur İsmayılov (AzTU) – Dəniz Zeynalov ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib gəlib
Nurlan Süleymanov ("Abşeron" BK) – Malik İsayev (Salyan) – birinci qalib gəlib
Seydəmir Quliyev (RİM-1) – Elmir Həşimov ("Arena" İK) – birinci qalib gəlib
Adil Zalov ("Qızıl əlcək" İK) – Zaur Quluzadə ("Şamaxı Uğur" BK) – birinci qalib gəlib
Rza Rzayev (Gəncə) – Sultan Muradov (Quba) – birinci qalib gəlib
Raul Əsədullayev (Lənkəran) – Murad Məmmədov (MOİK) – 5:0
Zəkəriyyə Rəhimov (MOİK) – Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – ikinci qalib gəlib
Şaiq Abdullayev (DİN İC) – Valeh Eyvazlı ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib gəlib