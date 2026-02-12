İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 17:11
    "Sumqayıt" Burkina Faso millisinin üzvü Sedrik Badolo ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Son olaraq "Spartak"da (Trnava) çıxış etmiş 28 yaşlı hücumçu ilə sonradan 1 il uzatmaq şərti ilə 2026/2027 mövsümünün sonunadək anlaşma imzalanıb.

    Qeyd edək ki, S.Badolo karyerası ərzində "Spartak" ilə yanaşı, vətənində "Salitas", Moldovada "Şerif", Slovakiyada "Poqroniye" kimi klublarda çıxış edib. O, Burkina Faso millisinin heyətində 30 oyun keçirib.

    Sedrik Badolo transfer Misli Premyer Liqası

