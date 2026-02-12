"Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 17:11
"Sumqayıt" Burkina Faso millisinin üzvü Sedrik Badolo ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Son olaraq "Spartak"da (Trnava) çıxış etmiş 28 yaşlı hücumçu ilə sonradan 1 il uzatmaq şərti ilə 2026/2027 mövsümünün sonunadək anlaşma imzalanıb.
Qeyd edək ki, S.Badolo karyerası ərzində "Spartak" ilə yanaşı, vətənində "Salitas", Moldovada "Şerif", Slovakiyada "Poqroniye" kimi klublarda çıxış edib. O, Burkina Faso millisinin heyətində 30 oyun keçirib.
Son xəbərlər
17:34
Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
17:33
Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİBHadisə
17:32
"Bir Elin Manifesti" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıbDaxili siyasət
17:31
Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
17:21
Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
17:14
UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıbFutbol
17:11
"Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıbFutbol
17:10
SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıbEnergetika
17:05