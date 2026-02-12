SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb
Energetika
- 12 fevral, 2026
- 17:10
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ötən il xarici bazarlara 16 milyon 65 min 728 ton həcmində neft ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2025-ci ilin yekunlarına dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 530 min 672 ton və ya 3,2 % azdır.
Buraya şirkətin öz imkanları ilə çıxardığı neft həcmləri ilə birlikdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq konsorsiumlar tərəfindən hasil olunan neftin Azərbaycan dövlətinə və SOCAR-a məxsus mənfəət payları da daxildir.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə SOCAR 16 milyon 596 min 400 ton neft ixrac edib.
