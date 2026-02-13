İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 16:12
    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Gürcüstan Dəmir Yolları Rusiya ilə Gürcüstan arasında dəmir yolu nəqliyyatının bərpası ilə bağlı yayılan məlumatları təkzib edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, qurumdan bildirilib ki, Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin, o cümlədən Abxaziya ərazisindən keçən marşrutun bərpası ilə bağlı heç bir müzakirə aparılmır və bu mövzunun gündəmə gətirilməsinin səbəbi onlara məlum deyil.

    Məlumat üçün qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Rusiya mediasına verdiyi açıqlamada Qafqazda zədələnmiş nəqliyyat marşrutlarının, o cümlədən Rusiya ilə Gürcüstan arasında Abxaziya üzərindən dəmir yolu xəttinin bərpası imkanları üzərində iş aparıldığını bildirmişdi.

    Gürcüstan Dəmir Yolları isə bu bəyanata cavab olaraq vurğulayıb: "Gürcüstan Dəmir Yollarında Rusiya ilə Gürcüstan arasında dəmir yolu nəqliyyatının bərpası ilə bağlı heç bir söhbət getmir. Bu səbəbdən məsələnin niyə gündəmə gətirildiyi bizim üçün tam aydın deyil".

    Qeyd edək ki, Abxaziya üzərindən keçən dəmir yolu marşrutu Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində mövcud siyasi gərginlik fonunda xüsusi həssaslıq daşıyan mövzu hesab olunur.

    Gürcüstan Rusiya dəmir yolu

    Son xəbərlər

    16:23

    Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"

    Futbol
    16:15
    Video

    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    Digər
    16:14

    Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıb

    Region
    16:13
    Foto

    Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edib

    Daxili siyasət
    16:12

    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Region
    16:10

    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Fərdi
    16:07

    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    16:06

    Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti