Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФ

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 16:41
    ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФ

    Грузинские железные дороги (ГЖД) опровергли информацию о возобновлении железнодорожного сообщения между Грузией и Россией.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в ведомстве.

    В ГЖД сообщили, что не обсуждается вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией. В том числе не ведутся переговоры по возобновлению маршрута, проходящего через Абхазию.

    "Соответственно, нам совершенно непонятно, почему этот вопрос был поставлен на повестку дня", - заявили в ведомстве.

    Россия ГЖД Грузия железнодорожное сообщение
    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil
    Georgian Railways: No talks planned to resume rail links with Russia
    Ты - Король

    Последние новости

    17:31

    В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метро

    В регионе
    17:30

    Папикян и врио посла США обсудили оборонное сотрудничество

    В регионе
    17:15

    Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:07
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан

    Внешняя политика
    17:03

    НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евро

    Другие страны
    16:56

    НАНА исключит Рамиза Мехдиева из числа действительных членов

    Внутренняя политика
    16:42

    В южной части Каспия задержан браконьер с уловом из 172 рыб

    Происшествия
    16:41

    ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФ

    В регионе
    16:28

    Первое заседание Совета женщин СВМДА пройдет в Баку в апреле

    Внешняя политика
    Лента новостей