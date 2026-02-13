ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФ
13 февраля, 2026
16:41
Грузинские железные дороги (ГЖД) опровергли информацию о возобновлении железнодорожного сообщения между Грузией и Россией.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в ведомстве.
В ГЖД сообщили, что не обсуждается вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией. В том числе не ведутся переговоры по возобновлению маршрута, проходящего через Абхазию.
"Соответственно, нам совершенно непонятно, почему этот вопрос был поставлен на повестку дня", - заявили в ведомстве.
