ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФ

Грузинские железные дороги (ГЖД) опровергли информацию о возобновлении железнодорожного сообщения между Грузией и Россией.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в ведомстве.

В ГЖД сообщили, что не обсуждается вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией. В том числе не ведутся переговоры по возобновлению маршрута, проходящего через Абхазию.

"Соответственно, нам совершенно непонятно, почему этот вопрос был поставлен на повестку дня", - заявили в ведомстве.