İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Fərdi
    • 13 fevral, 2026
    • 16:10
    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Norveçli xizəkçi Yohannes Hosflot Klebo Qış Olimpiya Oyunlarında növbəti uğuruna imza ataraq adını tarixə yazdırıb.

    "Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, idmançı 10 km məsafəyə sərbəst üsulla xizəksürmədə bütün rəqiblərini qabaqlayaraq Olimpiya çempionu olub.

    Bu qələbə ilə o, karyerasındakı Olimpiya qızıl medallarının sayını 8-ə çatdırıb. Həmçinin Qış Olimpiya Oyunları tarixində ən çox qızıl medal qazanan idmançıların rekorduna şərik çıxıb.

    Hazırda bu rekorda Klebo ilə yanaşı, daha üç norveçli idmançı - Byorn Deli, Marit Byorgen və Ole Eunar Byorndalen sahibdir.

    Y.Klebo sözügedən yarışda 20:36.2 saniyə nəticə ilə fransalı Matis Deloj (20:41.1) və həmyerlisi Eynar Hedeqartı (20:50.2) geridə qoyaraq cari Olimpiadada artıq üçüncü qızılını qazanıb.

    Qeyd edək ki, norveçli ulduzun bu rekordu təkbaşına yeniləmək üçün qarşıda daha bir neçə imkanı olacaq. O, fevralın 15-də estafet yarışında, 18-də komanda sprintində, 21-də isə 50 km məsafəyə yarışda mübarizə aparacaq.

    Xizəkçi Yohannes Klebo rekord XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Son xəbərlər

    16:23

    Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"

    Futbol
    16:15
    Video

    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    Digər
    16:14

    Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıb

    Region
    16:13
    Foto

    Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edib

    Daxili siyasət
    16:12

    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Region
    16:10

    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Fərdi
    16:07

    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    16:06

    Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti