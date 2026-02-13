İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 16:07
    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Qadınlar Şurasının ilk iclası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Xarici əlaqələr və protokol xidməti şobəsinin müdiri Nurəddin Babazadə komitənin 2025-ci ildə fəaliyyətinin yekunlarına dair Kollegiya iclasında 2026-cı ilin birinci yarısı (yanvar və iyun ayları) görülməsi nəzərdə tutulan işlərdən danışarkən deyib.

    O qeyd edib ki, iclas aprelin 14-nə nəzərdə tutulub:

    "Bununla bərabər "Dayanıqlı inkişaf naminə AQEM məkanında qadınların səsinin gücləndirilməsi" adlı beynəlxalq konfrans da paytaxtda təşkil olunacaq".

    AQEM qadınlar şurası iclas Bakı
    Первое заседание Совета женщин СВМДА пройдет в Баку в апреле

    Son xəbərlər

    16:23

    Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"

    Futbol
    16:15
    Video

    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    Digər
    16:14

    Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıb

    Region
    16:13
    Foto

    Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edib

    Daxili siyasət
    16:12

    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Region
    16:10

    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Fərdi
    16:07

    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    16:06

    Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti